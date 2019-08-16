Украина фото На Одесской трассе вылетела с дороги и перевернулась цистерна с бензином

2019-08-16 13:42 66

В Киевской области около села Снежки Ставищенского района на трасе Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином. Никто не пострадал, но произошла утечка топлива, сообщает региональное управление ГСЧС.

По информации спасателей, перевернулся бензовоз MAN, в котором находился бензин марки А-92, А-95. На месте инцидента было установлено, что произошла разгерметизация автоцистерны, и из нее вытекает топливо.

Создав пенную подушку, специалисты ГСЧС осуществили перекачку топлива. Для работ были привлечены 22 человека и пять единиц техники.

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Украина

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