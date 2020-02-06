Украина фото На Одесской трассе перевернулся автобус - из-за снегопада и гололеда перекрывают дороги

2020-02-06 13:16 201

Сегодня из-за гололеда на трассе Киев - Одесса перевернулся рейсовый автобус, следовавший в столицу, есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, предварительно причиной стало ухудшение погодных условий, водитель не справился с управлением.

В автобусе на момент аварии находилось 19 пассажиров. В результате ДТП вблизи с. Болгарка Раздельнянского района 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили травмы, их госпитализировали.

"Укравтодор" сообщает, что в связи с ухудшения погодных условий временно закрыли движение транспорта на трассах значения Одесской области:

М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), км 117+000 - км 306+149

Т-16-06 КПП "Виноградовка" - Болград-/М-15/, км 0+000 - км 48+831

Т-16-08 Болград - Кубей - Арциз, км 0+000-км 80+140

Т-16-10 /Н-33/-Приморское - Желтый Яр - Татарбунары, с подъездом к пгт. Сергеевка, км 0+000 - км 82+582

Т-16-32 КПП "Новые Трояны" - Кубей, км 0+000 - км 23+000

На этих участках сильный снегопал, крайне низкая видимость, порывы ветра достигают 15-20 м/сек.



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