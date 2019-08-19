Мир Дамаск заявил о вторжении Турции

2019-08-19 20:00 282

 

Турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб и движутся в направлении Хан-Шейхуна, заявили в МИД Сирии.
МИД Сирии заявил в понедельник, 19 августа, о вторжении турецких войск, сообщает телеканал Syria TV.

В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия.

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.

Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп заявил о намерении купить Гренландию: в Дании отреагировали

2019-08-19 15:30 225

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов "группе Вагнера"

2019-08-19 12:30 372

На юго-западе Турции произошло землетрясение

2019-08-08 19:30 1044

Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности

2019-08-07 18:30 843

Еще новости в разделе "Мир"

Дамаск заявил о вторжении Турции

2019-08-19 20:00 282

4 наиболее мстительных знака Зодиака, которых стоит остерегаться

2019-08-19 19:00 1542

Трамп заявил о намерении купить Гренландию: в Дании отреагировали

2019-08-19 15:30 225

Анджелина Джоли жестко поступила со своими детьми: скандальные подробности

2019-08-19 14:00 363
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Дамаск заявил о вторжении Турции 2019-08-19 20:00 282
4 наиболее мстительных знака Зодиака, которых стоит остерегаться 2019-08-19 19:00 1542
Трамп заявил о намерении купить Гренландию: в Дании отреагировали 2019-08-19 15:30 225
Анджелина Джоли жестко поступила со своими детьми: скандальные подробности 2019-08-19 14:00 363

Лента

20:30 Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"
20:00 Дамаск заявил о вторжении Турции
19:43 Нелегкий выбор между газом, электричеством и индукцией: какая варочная поверхность лучше
19:30 Медики назвали продукты, которые предотвращают болезни сердца
19:00 4 наиболее мстительных знака Зодиака, которых стоит остерегаться
18:30 Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах
18:19 У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»
18:05 Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов
видео 17:30 Бросила на землю хлеб и соль: жена Нетаньяху в Киеве угодила в скандал
17:00 Пенсии по 40 тысяч в Украине: кто получит максимальную надбавку, сенсационные детали