Мир Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга

2019-08-20 22:00 132

 

Специалисты из Ратгерского университета США узнали, что использование мобильного телефона истощает интеллектуальные способности мозга, сообщает Eurekalert.

Исследователи утверждают, что использование телефона для отвлечения не помогает мозгу "перезагрузиться", а истощает его. К такому выводу ученые пришли после эксперимента с 414 студентами.

Известно, что участников разделили на несколько групп, которые должны были составлять анаграммы из двадцати наборов букв - по десять до и после перерыва. В перерыве испытуемые должны были сделать три покупки в магазине, уложившись в бюджет и обосновав свой выбор. Одна группа выполняла это задание на смартфоне, вторая - на компьютере, а третья на бумаге. В контрольной группе перерыв отсутствовал.

Оказалось, что студенты, которые пользовались смартфонами, потратили на 19% больше времени на задания, чем остальные. Также их результат оказался хуже других на 22%.

Ученые объясняют это тем, что телефон ухудшает концентрацию внимания человека на других проблемах. При этом ноутбуки и ПК имеют менее выраженное негативное влияние.

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