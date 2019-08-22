Президент подписал новый закон, который коснется каждого украинского водителя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, касающийся электромобилей. Эскперт объяснил плюсы и минусы этого документа и с которыми подводными камнями могут столкнуться украинские водители.
Вопреки ожиданим мечтающих об электрокаре, новый закон не приведет к всплеску ввоза электромобилей в Украину. Их стали ввозить больше только, когда был отменен НДС.
Главное, что принес этот закон - он снял конфликтные ситуации между водителями машин на электродвигателях и водителями традиционных авто, сказал глава ассоциации участников рынка электромобилей в Украине Арсений Абдураимов.
Благодаря зеленым номерами и знакам электромобилей, электрокары можно будет идентифицировать, тем же полицейским или другим участниками дорожного движения.
"Сомневаюсь, что сотрудники полиции будут специально ездить по парковкам и штрафовать водителей авто с ДВС (двигатель внутреннего сгорания) На местах парковки электрокаров, алеризних трактовок теперь не будет", - отметил он.
Цели закона: