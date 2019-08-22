Украина Президент подписал новый закон, который коснется каждого украинского водителя

2019-08-23 09:10 3615

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, касающийся электромобилей. Эскперт объяснил плюсы и минусы этого документа и с которыми подводными камнями могут столкнуться украинские водители.

Вопреки ожиданим мечтающих об электрокаре, новый закон не приведет к всплеску ввоза электромобилей в Украину. Их стали ввозить больше только, когда был отменен НДС.

Главное, что принес этот закон - он снял конфликтные ситуации между водителями машин на электродвигателях и водителями традиционных авто, сказал глава ассоциации участников рынка электромобилей в Украине Арсений Абдураимов.

Благодаря зеленым номерами и знакам электромобилей, электрокары можно будет идентифицировать, тем же полицейским или другим участниками дорожного движения.

"Сомневаюсь, что сотрудники полиции будут специально ездить по парковкам и штрафовать водителей авто с ДВС (двигатель внутреннего сгорания) На местах парковки электрокаров, алеризних трактовок теперь не будет", - отметил он.

Цели закона:

  • Защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядке и парковках
  • Приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам
  • Увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей
  • Подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

 

 

 

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