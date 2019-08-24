Украина Жизнь украинцев кардинально изменится: «с 5 сентября…», детали исторического события

2019-08-24 11:30 204



Украинцы станут свидетелями исторического события, которое полностью изменит нашу страну

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского».

В частности, у Владимира Зеленского сообщили о запуске новосозданного Антикоррупционного суда, который так ждут обычные украинцы.

Сообщается, что созданный Антикоррупционный суд начнет свою работу уже 5 сентября 2019 года.

Глава государства Владимир Зеленский встретился с директором Всемирного банка Дэвидом Мелпасом и рассказал, что ждет Украину в ближайшее время.

«Владимир Зеленский отметил важность земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Он надеется на финансовую поддержку и техническую помощь курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка», — говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщают в Telegram-канале «Команда Зеленского», президент Владимир Зеленский пригласил представителей Мирового банка на инвестиционный форум, который уже скоро состоится в Мариуполе.

Ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский осуществил долгожданную мечту бойцов АТО-ООС. В частности, глава государства предоставил украинское гражданство добровольцам-иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе.

Соответствующий указ был подписан 23 августа:

“Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этого указа, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны”. Большинство из списка – одними из первых стали на защиту Украины от агрессора.

Следует отметить, что среди новоиспеченных украинцев-Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.