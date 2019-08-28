Мир Киберполиция нейтрализовала вирус, который через Соцсети заразил почти миллион компьютеров

2019-08-28 13:12 255

Специальный Центр французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью сумел нейтрализовать вирус, который на протяжении долгого времени использовала в своих целях крупная сеть хакеров.

Как сообщает Le Figaro, в ходе противодействия киберпреступникам жандармам удалось обезвредить задействованные в их атаках более чем 850 тысяч компьютеров. Они принадлежали пользователям, ничего не знавшим о том, что их оборудование находится под дистанционным контролем хакеров.

По данным жандармерии, это преступное сообщество действовало в мировых сетях не менее трех лет. Операции правоохранительных органов предшествовали долгие и тщательные разведывательные действия.

Эксперты жандармерии выяснили, что атаки проводились с сервера, распложенного в парижском районе. В ходе завершающей фазы операции специалистами был уничтожен "червь" - вредоносная программа, которая позволяла хакерам проникать даже в государственные сайты.

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