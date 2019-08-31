Украина Приметы на 31 августа: что нельзя делать

2019-08-31 09:10 525

Хороший день, чтобы проверить, если на ком-то из жильцов дома порча

31 августа православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в Иллирике, пишут Подробности. В народном календаре дата получила названия:

- Флор и Лавр лошадник;

- Лошадиный праздник;

- Досевки.

Флор и Лавр были родными братьями. Они с юных лет уверовали во Христа. Братья были хорошими каменщиками, поэтому правитель Иллирика направил их для построения нового языческого храма к правителю соседней области. Полученную за строительство плату братья отдавали бедным и проповедовали им Христа. Они совершали различные чудеса, одним из которых стало исцеления сына язычника, после чего отец и исцеленный сын стали христианами.

Традиции 31 августа

В этот день отмечался конский праздник. Лошадей не использовали для работы, давали им отдохнуть. Даже в скачках они не участвовали. Коней в полную сыть кормили.

Крестьяне с утра прикармливали лошадок овсом и свежим сеном, заплетали им гривы пестрыми ленточками. Животных приводили к ближайшим водоемам, где их купали. Мужчины рядились в нарядные рубахи и вели коней на поводу к реке. Сами же шли рядом по берегу.

После обеда возле церквей приведенных лошадей кропили святой водой. Верили, что это поможет защитить животных ото всякого лиха. Коней выводили на луг, где их чистили и закармливали овсом с ладони. В зимнюю шапку клали серебряную монету, наливали воду и поили из неё животных. Считалось, что это сделает их добрее и покорнее, и они не будут никакого лиха бояться. Потом монету прятали под яслями и закладывали соломой.

В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.

В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки". Окончание сева отмечали гуляньями и праздничной трапезой. Нельзя ругаться и ссориться в этот день.

Приметы на 31 августа

Воздух прозрачный и свежий – к скорому ненастью.

Если день жаркий, а солнце за тучами спряталось, то будет дождь.

Если лошадь фыркает и часто ногами перебирает, то погода скоро испортится.

Облака низко плывут – к непогоде.

Багрово-красная звезда – к ветру и дождю.

Чтобы защитить жилище от нечистой силы в этот день во дворе жгли костер из сухой полыни.

Чтобы проверить, есть ли порча на ком-то из жильцов дома, утром из полыни плели венок, и крепили его над входной дверью. Если до вечера венок упадет, то на хозяев дома наведена порча.

В этот день на лошадях работать нельзя, чтобы падежа не было.

Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.