Украина фото Жесть на мосту Патона: стали известны детали жуткого лобового ДТП в Киеве

2019-09-03 10:14 231

В столице на мосту Патона  произошло жесткое лобовое ДТП. Audi на большой скорости влетала в едущий навстречу автомобиль Volkswagen. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщает ресурс Информатор, двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По предварительным данным от полиции, Audi на большой скорости ехала по мосту Патона в сторону правого берега. Навстречу ей по реверсивной полосе движения ехал Volkswagen. Не успев затормозить и не разминувшись, машины столкнулись лоб в лоб. 

Audi полностью разбита. Удар был настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель. В салоне машины много крови. Предварительно, в авто ехали парень и девушка. Водителю Volkswagen повезло немного больше. По данным очевидцев, он был в сознании, когда на место аварии приехала скорая. Однако машина также серьезно пострадала.

На стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с данным авто, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на огромной скорости, обгоняя весь попутный транспорт. 

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