Политика Рада оперативно одобрила законопроект Зеленского об адвокатской монополии

2019-09-03 14:09 288

Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд законопроекта президента Владимира Зеленского №1013 об отмене адвокатской монополии. Такое решение поддержали 337 нардепов.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Также парламент сегодня рассмотрит включение еще 6 законопроектов в повестку дня и направление их в Конституционный Суд:

№1014 о закреплении полномочий президента назначать директора Государственного бюро расследований и председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

№1015 о законодательной инициативе народа

№1016 об уполномоченных Верховной Рады

№1017 о закреплении пропорциональной избирательной системы и сокращении депутатов Рады до 300

№1027 об основаниях для сложения мандата парламентариев

№1028 о консультативных органах парламента.

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