Мир В России разбился штурмовик Су-25УБ

2019-09-03 19:00 225

 

Самолет потерпел крушения при выполнении планового учебно-тренировочного полета, пилотов ищут.

В Ставропольском крае России во вторник, 3 сентября, разбился штурмовик Су-25УБ, сообщили в Минобороны России.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе испанский военный самолет упал в Средиземное море. А в Канаде самолет разбился во время авиашоу.

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