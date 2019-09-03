Политика Лукашенко закрыл границу с Украиной: что известно на данный момент

2019-09-03 18:00 138

 

Александр Лукашенко сделал срочное заявление в отношении Украины – дружественная страна пошла на радикальные меры

Беларусь была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной – тому есть уважительная причина, отмечает президент Беларуси Александр Лукашенко:

«Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно… националистически настроенных – жди терроризма», – отметил президент Беларуси. Об этом он сказал, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, передает «Интерфакс-Украина».

Официальный Минск пошел на вопиющий шаг:

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной. – Ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», – заявил во время своего выступления Лукашенко.

Усиление контроля на границе с Украиной, отмечает политик, это «самое страшное… и сейчас продолжается».

Ранее мы сообщали о том, что россияне задумали использовать в своих целях воду из Днепра. Кремль решил и озвучил следующую гипотезу: обеспечить водой аннексированный Крым можно с помощью Беларуси.

Так официальная Москва возможно обратится с предложением своего рода бартера к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

А именно – с просьбой-предложением обменять воду Днепра для Крымского полуострова на обдуманные для Минска цены на российские нефть и газ.

 

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