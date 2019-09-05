Политика Кабмин обязали срочно ввести онлайн-регистрацию места жительства и права на землю

2019-09-06 09:12 600

Президент Зеленский своим указом поручил Кабмину оптимизировать сферу предоставления гражданам публичных услуг, в числе которых – введение онлайн-формы для регистрации места жительства и права на владение землей. Соответствующий документ №647/2019 обнародован на официальном сайте главы государства.

Указ президента "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг" обязывает правительство обеспечить проработку вопроса о введении регистрации места жительства декларативным принципом путем подачи заявления в электронной форме с обеспечением незыблемости прав собственника, а также обеспечение взаимодействия соответствующих реестров территориальных громад с национальными электронными информационными ресурсами.

Также Кабинет министров должен позаботиться о внедрении механизма предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок.

Кроме того, Зеленский требует от правительства ввести консультации физическим и юридическим лицам, в том числе с использованием "горячих линий" связи, виртуальных собеседников ("чат-ботов"), электронных баз типовых вопросов и ответов, в отношении публичных услуг, связанных с пенсионным и другим социальным обеспечением, выдачей документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, регистрацией места жительства (места пребывания) лица, государственной регистрацией юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, государственной регистрацией прав на недвижимое имущество (в том числе прав на земельный участок) и их обременений, регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений.