Политика Стало известно, на кого обменяют режиссера Сенцова

2019-09-05 21:00 483

Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика т. н. Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого сегодня отпустили на свободу в Киеве под личное обязательство. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами - сигналом к активизации процесса и стало освобождение бывшего зенитчика Цемаха, выкраденного Службой безопасности Украины из его собственного дома.

По информации издания, выдача России Цемаха, которого в Украине считают причастным к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году, была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова. Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену "близки к финализации".