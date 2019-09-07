Политика В Европарламенте ждут встречи с Сенцовым

2019-09-07 17:00 303

 

В Европейском парламенте с нетерпением ждут встречи с режиссером Олегом Сенцов, который до сегодняшнего дня содержался в России. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист брюссельского филиала издания “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

“Представитель Европейской народной партии (Майкл) Галер заявил, что они с нетерпением ждут возможности лично встретиться с лауреатом Сахарова в Сенате в 2018 году в Европейском парламенте при первой возможности”, — написал журналист.

Как сообщал УНН, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.

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