Политика Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

2024-06-03 20:04

 

Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудили оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16.

Вместе с Президентом Владимиром Зеленским мы встретились с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсуждали оборонные потребности нашей страны, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16. Я благодарен нашим американским партнерам за лидерство и непоколебимую поддержку - написал Умеров в X.

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Политика

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Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет роССии – СМИ 2024-06-03 16:48
У ЕС нет доказательств поставки оружия из Китая в рф, - Боррель 2024-06-02 16:30