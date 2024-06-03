Политика Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

2024-06-03 20:04

Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудили оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16.

Вместе с Президентом Владимиром Зеленским мы встретились с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсуждали оборонные потребности нашей страны, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16. Я благодарен нашим американским партнерам за лидерство и непоколебимую поддержку - написал Умеров в X.