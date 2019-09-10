Политика В Раде поддержали проект Зеленского ликвидировать военную прокуратуру

2019-09-10 12:43 513

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформирование Генеральной прокуратуры Украины за основу и в целом.

"Кто голосует за то, чтобы законопроект № 1032 рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом с предложениями комитета. 17 решение принято", – сообщил глава комитета Денис Монастырський, передает РБК-Украина .

В частности, Зеленский законопроектом предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предполагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также президент предлагает увеличить уровень заработной труда сотрудников органов прокуратуры и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.