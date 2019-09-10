Политика Сенцов заявил, что в Крым вернется только "на танках"

2019-09-10 17:00 132

Освобожденные из российского плена задержанные режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко проводят первую пресс-конференцию. Так, на вопрос о своих планах о возвращенни в Крым.

Сенцов отметил, что намерен "заниматься двумя прекрасными вещами на этой земле: снимать кино и жить". "По Крыму: вернуться туда только на танках. Но пока не можем", — сказал он, добавив, что не стоит воспринимать слова буквально. Александр Кольченко отметил, что пока не строил никаких планов, в ближайшее время хочет отдохнуть и адаптироваться. О возможности возвращения на аннексированный полуостров он сказал: "Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь".