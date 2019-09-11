Украина Освобожденному узнику Кремля в Киеве сделали сложную операцию на сердце

2019-09-11 12:14 309

Освобожденному в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ политзаключенному крымскому татарину Эдему Бекирову сделали операцию на сердце.

Как сообщила дочь Бекирова Элеонора, операцию сделали в кардиологическом отделении, она длилась пять часов. Сейчас Бекиров все еще находится в реанимации.

"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", — отметила Элеонора Бекирова.

Напомним, Бекирова российские силовики задержали на въезде в Крым 12 февраля 2018 года, после чего его привезли в здание ФСБ России в Симферополе. Его обвинили в "незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 11 июня принял решение по делу Бекирова, в частности постановил срочно поместить заключенного в больницу. Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказался госпитализировать Бекирова.