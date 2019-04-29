Политика В СИЗО Симферополя медленно убивают крымско-татарских активистов

2019-04-29 09:40 108

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что крымско-татарский активист Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаментов.

"Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя", - написала Супрун на своей странице в Twitter.

Родственники Эдема говорят, что вероятность "сахарной комы" растет каждый день.

Напомним, Бекирова российские силовики задержали на въезде в Крым 12 февраля 2018 года, после чего его привезли в здание ФСБ России в аннексированном Симферополе. Его обвинили в "незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ". В апреле 2019 года так называемый суд в аннексированном Крыму на два месяца продлил арест Бекирову.