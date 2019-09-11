Раде предложили поменять закон о воинской обязанности: что хотят

Сейчас законопроект находится на стадии обработки в парламентском комитете
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе №1227. Документ опубликован на сайте парламента.
Его авторами стали четыре народных депутата от Слуги народа и один - от Европейской солидарности.
В пояснительной записке к проекту закона предлагается:
- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность вооруженных сил;
- сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;
- приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;
- в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии;
- применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ;
- устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ;
- совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;
- привести положения этого закона в соответствие с ранее принятыми законами.
Также авторы законопроекта предлагают предоставить отсрочку от срочной военной службы гражданам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запасов на весь срок подготовки.