Политика Раде предложили поменять закон о воинской обязанности: что хотят

2019-09-11 19:30 216

 

Сейчас законопроект находится на стадии обработки в парламентском комитете

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе №1227. Документ опубликован на сайте парламента.

Его авторами стали четыре народных депутата от Слуги народа и один - от Европейской солидарности.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается:

- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность вооруженных сил;

- сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;

- приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;

- в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии;

- применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ;

- устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ;

- совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;

- привести положения этого закона в соответствие с ранее принятыми законами.

Также авторы законопроекта предлагают предоставить отсрочку от срочной военной службы гражданам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запасов на весь срок подготовки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Законопроект в Раде: в Украине на смену кассовым аппаратам придут смартфоны

2019-09-11 20:00 105

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Повышенные штрафы и конфискация имущества - что рассматривает Верховная Рада 11 сентября

2019-09-11 10:11 471

видео Геращенко и Разумков устроили перепалку в Раде

2019-09-10 21:00 1785

Верховная Рада приняла исторический закон об импичменте президента - кто и как может уволить гаранта

2019-09-10 11:14 837

Еще новости в разделе "Политика"

Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"

2019-09-11 20:30 87

Раде предложили поменять закон о воинской обязанности: что хотят

2019-09-11 19:30 216

В США рассказали, что ожидают от встречи президентов Зеленского и Трампа

2019-09-11 19:00 162

Денисова заявила, что освобожденным из тюрем РФ украинцам выплатят по 100 тысяч грн

2019-09-11 18:30 168
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому" 2019-09-11 20:30 87
Раде предложили поменять закон о воинской обязанности: что хотят 2019-09-11 19:30 216
В США рассказали, что ожидают от встречи президентов Зеленского и Трампа 2019-09-11 19:00 162
Денисова заявила, что освобожденным из тюрем РФ украинцам выплатят по 100 тысяч грн 2019-09-11 18:30 168

Лента

21:00 Доллар ниже 25: до какой отметки может упасть курс в ближайшие дни
20:30 Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"
20:00 Законопроект в Раде: в Украине на смену кассовым аппаратам придут смартфоны
19:30 Раде предложили поменять закон о воинской обязанности: что хотят
19:00 В США рассказали, что ожидают от встречи президентов Зеленского и Трампа
18:34 ПРЕВРАТИЛСЯ ЛИ ГАДКИЙ УТЁНОК В БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ?! ИСТОРИЯ УСПЕХА «ИЗВЕСТНОГО» УКРАИНСКОГО ДИЗАЙНЕРА ИРИНЫ МАРЧУК
18:30 Денисова заявила, что освобожденным из тюрем РФ украинцам выплатят по 100 тысяч грн
18:00 В ПФУ рассказали, как можно с выгодой сменить вид пенсии
17:30 Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы
17:00 В Генштабе уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке локализованы