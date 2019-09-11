Политика Раде предложили поменять закон о воинской обязанности: что хотят

2019-09-11 19:30 216

Сейчас законопроект находится на стадии обработки в парламентском комитете

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе №1227. Документ опубликован на сайте парламента.

Его авторами стали четыре народных депутата от Слуги народа и один - от Европейской солидарности.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается:

- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность вооруженных сил;

- сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;

- приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;

- в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии;

- применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ;

- устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ;

- совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;

- привести положения этого закона в соответствие с ранее принятыми законами.

Также авторы законопроекта предлагают предоставить отсрочку от срочной военной службы гражданам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запасов на весь срок подготовки.