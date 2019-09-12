Политика Штрафы для евробляхеров и права нардепов - что сегодня рассматривает Верховная Рада

2019-09-12 09:41 138

Сегодня, 12 сентября Рада намерена рассмотреть президентский неотложный законопроект об обороне государства, отсрочить еще на три месяца штрафы для владельцев авто на еврономерах и отменить действия актов СССР на территории Украины.

Депутаты начнут работу с включения в повестку дня пленарного заседания ряда законопроектов, призванных реформировать работу Верховной Рады, в частности, насчет требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению; а также о введении электронного документооборота. Еще один проект предусматривает потерю права нардепов на финансовое обеспечение в случае прогулов заседаний ВРУ и комитетов.

Затем в парламенте рассмотрят президентский и депутатский, альтернативный, законопроекты об организации обороны государства.

Также Рада планирует отсрочить применение штрафов для евробляхеров еще на три месяца.

Поступления от штрафов за перегруженные фуры намерены направить в государственный дорожный фонд.

Несколько депутатских законопроектов посвящены урегулированию финансирования кинематографии.

Парламент намерен ввести среднесрочное планирование развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

На рассмотрении - законопроекты о введении национальной электронной транзитной системы и относительно регулирования рынков финансовых услуг.

Верховная Рада рассмотрит депутатскую инициативу по отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины.