Политика Верховная Рада продлила безнаказанность евробляхеров - штрафы отсрочили до 19 ноября

2019-09-12 11:15 330

Сегодня парламент отсрочил еще на 90 дней штрафы для владельцев авто на еврорегистрации, приняв законопроект № 1030. Новые санкции за нарушения при ввозе транспортных средств в таможенных режимах начали действовать 22 августа, но полицейские пока таких протоколов не выписывали из-за неопределенности ситуации.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года. Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля.

С 24 мая те, кто вовремя не растаможил "евробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. Но парламент отсрочил начало применения санкций на 90 дней.

22 августа начали действовать новые санкции, однако полицейские пока не выписывали штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

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2019-09-12 11:15 330
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