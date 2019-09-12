Политика Новый проект Рады: дороги в Украине будут ремонтировать за счет штрафов

2019-09-12 22:00 135

 

Владимир Зеленский решил вплотную заняться дорогами и направить поступления от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства на ремонт дорог.

Владимир Зеленский решил заняться дорогами Украины и предложил Верховной Раде направить поступления от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте на финансирование Дорожного фонда. За приятие законопроекта №1063 за основу и в целом проголосовали 337 депутатов при минимально необходимых 226.

Ранее административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте относились к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины, то есть целевое использование этих платежей на нужды дорожного хозяйства не было определено,отмечается в пояснительной записке.

«Закон направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в государственный дорожный фонд, созданный в составе специального фонда Государственного бюджета Украины», — говорится в пояснительной записке.

Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского рассказали, как будут формировать новый состав ЦИК

2019-09-12 21:00 207

У Трампа определились с военной помощью Украине

2019-09-12 17:30 375

Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"

2019-09-11 20:30 789

Законопроект в Раде: в Украине на смену кассовым аппаратам придут смартфоны

2019-09-11 20:00 732

Еще новости в разделе "Политика"

Новый проект Рады: дороги в Украине будут ремонтировать за счет штрафов

2019-09-12 22:00 135

У Зеленского рассказали, как будут формировать новый состав ЦИК

2019-09-12 21:00 207

Освобожденный политзаключенный Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

2019-09-12 20:30 333

Первое провальное голосование: Рада не смогла отменить действие актов СССР и УССР

2019-09-12 20:00 357
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Новый проект Рады: дороги в Украине будут ремонтировать за счет штрафов 2019-09-12 22:00 135
У Зеленского рассказали, как будут формировать новый состав ЦИК 2019-09-12 21:00 207
Освобожденный политзаключенный Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому 2019-09-12 20:30 333
Первое провальное голосование: Рада не смогла отменить действие актов СССР и УССР 2019-09-12 20:00 357

Лента

22:00 Новый проект Рады: дороги в Украине будут ремонтировать за счет штрафов
21:30 В пятницу 13-го будет урожайная луна — явление, которое не повторится до 2049 года
21:00 У Зеленского рассказали, как будут формировать новый состав ЦИК
20:30 Освобожденный политзаключенный Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому
20:00 Первое провальное голосование: Рада не смогла отменить действие актов СССР и УССР
19:30 Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
19:00 Президент Европарламента лично привезет премию Сенцову
18:30 В МИД объяснили, почему перестали разрывать договоры с РФ
18:00 Моряки не поедут в Россию давать показания в своем деле
17:30 У Трампа определились с военной помощью Украине