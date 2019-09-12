Политика Новый проект Рады: дороги в Украине будут ремонтировать за счет штрафов

2019-09-12 22:00 135

Владимир Зеленский решил вплотную заняться дорогами и направить поступления от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства на ремонт дорог.

Владимир Зеленский решил заняться дорогами Украины и предложил Верховной Раде направить поступления от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте на финансирование Дорожного фонда. За приятие законопроекта №1063 за основу и в целом проголосовали 337 депутатов при минимально необходимых 226.

Ранее административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте относились к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины, то есть целевое использование этих платежей на нужды дорожного хозяйства не было определено,отмечается в пояснительной записке.

«Закон направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в государственный дорожный фонд, созданный в составе специального фонда Государственного бюджета Украины», — говорится в пояснительной записке.

Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.