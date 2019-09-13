Политика У Разумкова опомнились, Ирине Геращенко не запретят голосовать в Верховной Раде

2019-09-13 13:14 258

Вопрос отстранения нардепа от Евросолидарности от заседаний Верховной Рады рассматриваться не будет.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущение среди депутатов Слуги народа.

Напомним, на заседании 10 сентября между Ириной Геращенко и спикером Рады Дмитрием Разумковым произошла перепалка из-за того, что она назвала нардепов от Слуги народа "зелеными человечками".

В последствии комитет Рады рекомендовал парламенту отстранить Геращенко на пять заседаний.

Такое решение вызвало большой резонанс в обществе и экспертной среде. В Соцсетях одни пользователи предложили выгонять нардепов за кнопкодавство и прогулы.

Другие же выразили возмущение, поскольку нардеп избран украинским народом и уполномочен представлять его интересы в Верховной Раде. И недопуск политика в сессионный зал из-за неугодной реплики, кроме того что нарушает его право на свободу слова, нарушает конституционные права рядовых граждан.

По аналогии украинцы предложили не допускать призывников в армию за плохое поведение или же запретить рядовым гражданам оплачивать услуги ЖКХ в том случае, если они неосмотрительно швырнули пакет с мусором мимо урны.