ВОЙНА В Украине ВСУ взяли в плен около 2 тыс. российских оккупантов, - Геращенко

2022-03-08 18:00

 

С начала вторжения РФ в плен в Украине взяли около двух тысяч солдат РФ.

Об этом в интервью НВ заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

"В плен попадают русские солдаты, которые были обмануты своими командирами, которые ничего им не сказали о том, что они будут воевать с Украиной. Российские солдаты были абсолютно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге и сказали, что идут на учебу. И дальше машины прошли через границу, чаще всего они ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны", - рассказал он.

По словам Геращенко, точный учет пленных сейчас налаживается.

"Но могу сказать, что их далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам. К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будем их использовать в качестве обменного фонда - для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", - добавил советник главы МВД.

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