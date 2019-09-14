Политика Глава МИД Литвы о выдаче Цемаха: это не был равноправный обмен

2019-09-14 11:30 138

Обмен подозреваемого в деле о сбитом боинге МН17 Владимира Цемаха не был равноправным. Об этом в эфире “Свобода слова с Савиком Шустером” сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

“Мы все рады, что заключенные вернулись домой, особенно моряки, которые были задержаны незаконно в результате нескрываемой агрессии со стороны РФ, конечно же и Олег Сенцов и другие, но опять же, это не был равноправный обмен, потому что цена была слишком большая”, — сказал Линкявичус.

Глава литовского МИД добавил, что выдача Владимира Цемаха не повлияет на перспективу продления санкции со стороны ЕС в отношении РФ.

Напомним, ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц из РФ.