Политика МИД Украины анонсировал новый обмен с РФ

2019-09-14 10:30 195

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно. Поэтому украинский МИД планирует "освободить в ближайшее время наших ребят", - заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

По его словам, такая же работа ведется и в России: "эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех".

Пристайко отмечает сложность такого рода обмена: "формула "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, и мы на них соглашаемся". "Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - сказал Пристайко.