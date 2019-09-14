Украина Погода испортит настроение украинцам: прогноз от синоптиков на выходные

2019-09-14 13:00 42

Вот и осень начинает понемногу вступать в свои права. Украинцам она шлет приветы в виде похолодания и осадков. Где будут дрожать от холода, а где радоваться теплому и солнечному дню? Читайте прогноз погоды на субботу, 14 сентября

Как прогнозирует Гидрометцентр, в части регионов пройдут осадки и понизится температура воздуха. Жители же других областей по-прежнему будут считать, что лето продолжается.

На Западной Украине без осадков, но прохладно, как ночью, так и днем. В темное время суток на термометрах можно будет увидеть отметку в +10…12 С°, в светлое – до +20…+22.

На Севере пройдут дожди. В частности, жителям Сумской области не рекомендуется выходить из дома без зонтика. Ночная температура воздуха здесь +11…13, днем немного теплее +19…+21 С°.

На Востоке – переменная облачность. Синоптики обещают осадки в Харьковской и Днепропетровской областях. По ночам здесь также прохладно +10…+12 С°, днем уже теплее +25…+27 С°.

В Центре ­– осадки. Ночью здесь ожидается +12…+14, а днем до +21…+23.

На Юге Украины малооблачно. Ночью в регионе в среднем +13…+15, днем на термометрах будет до +25…+27 С°.

Ясно и без дождей в Крыму. Ночью на полуострове температура воздуха будет +13…+15, днем поднимется до +25…+27 С°.

В Киеве ночью обещают дождь, днем ­– сухо. Ночью в столице достаточно всего лишь +12…+14 С°, днем +20…+22.

Ветер северо-западный, его сила и скорость составляют 5-10 м/с.