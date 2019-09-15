Мир Ученые назвали продукты, которые скорее всего вызовут рак

2019-09-15 10:30 396

Согласно исследованиям Тафтского университета - онкологические заболевания иногда возникают из-за проблем с питанием: таких случаев порядка пяти процентов. Получается, что каждый двадцатый случай заболевания раком вызван неправильным питанием.

При этом, практически каждый второй случай рака кишечника связан с несбалансированной диетой - 38,8 процентов. Для рака ротовой полости и гортани этот показатель чуть ниже порядка 26 процентов. При этом на рак яичников и щитовидной железы питание практически не влияет - менее одного процента.

Одним из самых опасных продуктов ученные считают напитки с высоким содержанием сахара. Прежде, всего речь, идет о популярных газировках и соках из коробок. Стоит отметить, что опасны все продукты с высоким содержанием сахара, так как он способствуют стремительному росту злокачественных образований.

Согласно некоторым французским научным исследованиям значительно снизить риск практически всех видов рака возможно, если исключить из рациона ультраобработанные продукты и питаться натуральными. То есть, нельзя питаться любыми продуктами, прошедшими промышленную обработку в несколько этапов. Это, например, колбасы, полуфабрикаты, чипсы.

Американские исследователи из Университета штата Иллинойс уверяют, что для профилактики рака необходимо больше употреблять продуктов с омега-3. Это различные морепродукты, льняное, рапсовое и оливковое масло, грецкие орехи и другие.