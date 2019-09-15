Украина За что водителям могут влепить штраф 34 тысяч: громкое изменение в ПДР

2019-09-15 12:30 2112



Народные депутаты Украины проголосовали за закон, предполагающий увеличение штрафов на некоторых водителей. Инициаторами выступили представители партии "Слуга народа".

Во время очередного заседания Верховной Рады Украины народные избранники поддержали законопроект №1047. Согласно документу на портале правительства, нововведения предполагают увеличение штрафов для водителей фур, которые нарушают правила касательно веса груза. Если ранее за такое виновнику грозил штраф от 510 до 680 гривен, то теперь сумма наказания возрастет – от 8,5 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Согласно законопроекту, сама сумма штрафа будет зависеть от степени нарушения водителем правил. То есть, если груз весит больше, чем позволено на 5-10%, то виновник заплатит 8,5 тысяч гривен. При этом, чем больше вес, тем больше и придется заплатить. Например, если перевозить груз, который более чем на 20% тяжелее допустимого, то штраф будет равен 34 тысячам гривен.

В пояснительной записке уточняется, что целью такого закона является сбережение государственного бюджета. Имеется в виду тот факт, что автомобили с перегрузом портят дороги, в результате чего на ремонт асфальтных покрытий тратятся чрезмерные средства. Кроме того, увеличив сумму штрафов, авторы законопроекта уверены в улучшении безопасного движения на дорогах по всей стране.

В сессионном зале из 400 депутатов за основу этого законопроекта проголосовали 323 человека. При этом уже за документ в целом отдали голоса чуть больше – 331 народный избранник. Далее документ будет отправлен в Конституционный суд.