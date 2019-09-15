Политика Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс

2019-09-15 13:00 243

Согласно мнению главы государства, новый Избирательный кодекс содержит положения, не соответствующие Конституции Украины, а также не учитывающие последние изменения в избирательное законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс по открытым спискам, который был принят Верховной Радой предыдущего созыва. Об этом сказано на официальном сайте парламента.

Таким образом, последний этап прохождения документа – готовится на рассмотрение с вето президента.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский уже успел объяснить свои действия и внес в Верховную раду текст предложений к новому Избирательному кодексу.

«Кодексом декларируется модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками. Однако, анализ положений Кодекса, которыми определяется порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками», - сказано в предложении президента.

Вместе с этим, в тексте этого документа указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, не соответствующие Конституции Украины, а также не учитывающие последние изменения в избирательное законодательство.

«Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов», - сказано в тексте предложений главы государства.

Справка

В конце августа текущего года, спикер Верховной рады предыдущего созыва Андрей Парубий подписал законопроект, предусматривающий новый Избирательный кодекс.

«Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за избирательный кодекс!», - заявил тогда Парубий.