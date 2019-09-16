Политика План работы Верховной Рады на неделю - нужно рассмотреть 24 законопроекта

2019-09-17 09:11 189

Верховная Рада на пленарной неделе 18-20 сентября сфокусируется на рассмотрении законопроектов во втором чтении.

"Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во 2 чтении, именно на них будет основной упор на этой неделе, поскольку эти законопроекты требуют больше времени для их подготовки, а тщательная работа комитетов с предложениями народных депутатов будет напрямую влиять на качество этих законов", - сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

По его словам, "по состоянию на 13 сентября ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательные инициативы".

Напомним, согласно плану работы ВРУ на неделю парламент намерен рассмотреть во втором чтении 24 законопроекта.