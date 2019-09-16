Политика План работы Верховной Рады на неделю - нужно рассмотреть 24 законопроекта

2019-09-17 09:11 189

Верховная Рада на пленарной неделе 18-20 сентября сфокусируется на рассмотрении законопроектов во втором чтении. 

"Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во 2 чтении, именно на них будет основной упор на этой неделе, поскольку эти законопроекты требуют больше времени для их подготовки, а тщательная работа комитетов с предложениями народных депутатов будет напрямую влиять на качество этих законов", - сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

По его словам, "по состоянию на 13 сентября ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательные инициативы".

Напомним, согласно плану работы ВРУ на неделю парламент намерен рассмотреть во втором чтении 24 законопроекта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Бюджет-2020 поступил в Раду: основные показатели главного финансового документа года

2019-09-16 08:10 645

У Разумкова опомнились, Ирине Геращенко не запретят голосовать в Верховной Раде

2019-09-13 13:14 1560

Зеленский досрочно распустил ЦИК - Рада одобрила постановление президента

2019-09-13 13:00 678

Рада легализовала стукачество - будут платить от 12,5 млн за коррупционера

2019-09-13 12:16 2325

Еще новости в разделе "Политика"

План работы Верховной Рады на неделю - нужно рассмотреть 24 законопроекта

2019-09-17 09:11 189

Стала известна точная дата внеочередных выборов мэра Киева и депутатов горсовета

2019-09-17 08:39 273

Рассекречены реальные доходы нардепов - как за 5 лет в Раде стать долларовым миллионером

2019-09-17 08:12 426

У Лукашенко опровергли планы создания конфедерации с РФ

2019-09-16 19:30 513
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

План работы Верховной Рады на неделю - нужно рассмотреть 24 законопроекта 2019-09-17 09:11 189
Стала известна точная дата внеочередных выборов мэра Киева и депутатов горсовета 2019-09-17 08:39 273
Рассекречены реальные доходы нардепов - как за 5 лет в Раде стать долларовым миллионером 2019-09-17 08:12 426
У Лукашенко опровергли планы создания конфедерации с РФ 2019-09-16 19:30 513

Лента

КАРТА 11:15 В обстрелах на Донбассе снова погиб украинский солдат, есть раненые
10:41 Полиция Киевской области разыскивает поджигателя дома Гонтаревой
10:14 Из-за теракта в Саудовской Аравии нефть показала самый большой рост почти за 30 лет
фото 09:40 Под Киевом забросали "коктейлями Молотова" и сожгли особняк экс-главы НБУ Гонтаревой
09:11 План работы Верховной Рады на неделю - нужно рассмотреть 24 законопроекта
08:39 Стала известна точная дата внеочередных выборов мэра Киева и депутатов горсовета
08:12 Рассекречены реальные доходы нардепов - как за 5 лет в Раде стать долларовым миллионером
22:00 В Нацполиции изменили правила дорожного движения: чего ждать водителям
21:30 В Минздраве решили создать Офис пациента
21:00 Мощный циклон зацепит Украину: готовьтесь к заморозкам