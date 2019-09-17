Политика МИД Украины раскрыл суровую правду о сложностях обмена "всех на всех"

2019-09-17 13:44 402

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" усложняется желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.

"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту (на Донбассе), тогда эти списки не согласовываются", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся запланированный процесс обмена "208 на 69".

Глава МИД также отметил, что в ходе взаимного освобождения удерживаемыми лицами "35 на 35" между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября, "из этой цифры (208 на 69) были убраны те, кто вошли в последний обмен".