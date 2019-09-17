Украина Часть украинцев лишат субсидий: кто попал в группу риска

2019-09-17 20:00 417

 

В Кабмине планируют уменьшить число получателей субсидий на 10%

В Государственном бюджете на 2020 год власть заложила уменьшение количества получателей субсидий примерно на 10%.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Алексей Якубин.

«Уже заранее примерно на 10% власть закладывает пропорцию, что будет уменьшено количество субсидий. А до этого еще обещают «прошерстить» всех, кто и так получает субсидии. В парламенте, кстати, зарегистрирован такой законопроект, который делает более жесткой процедуру получения субсидий и проверок. Но у нас и так сейчас есть долг за коммунальные услуги в 60 млрд гривен. То есть уменьшение субсидий не решит вопрос долга и «энергетической бедности». У нас цены на энергоносители сильно завышены по сравнению с доходами граждан «, — сказал Якубин.

Согласно проекту нового Госбюджета на следующий год больше всего денег выделят на Министерство социальной политики. Им достанется 290 млрд грн. государственных денег. Именно они выплачивают пособия и субсидии. Для сравнения, на Минэнерго и защиту окружающей среды дадут всего 8,7 млрд грн. Тем временем на НАБУ потратят чуть больше 1 млрд, а на НАПКА — 0,812 млрд грн.

 

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Украина

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КАРТА В обстрелах на Донбассе снова погиб украинский солдат, есть раненые 2019-09-17 11:15 348
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