Политика Стали известны детали беседы главы МИД Украины с Госсекретарем США Майком Помпео

2019-09-18 13:44 165

Госсекретарь США Майк Помпео провел разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Как сообщает сайт Госдепартамента США, Помпео поздравил главу МИД Украины с недавним назначением на этот пост. Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям.

Также госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Это была первая телефонная беседа госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины, говоря о готовности РФ договариваться, отметил, что есть определенное потепление.

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