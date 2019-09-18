Стали известны детали беседы главы МИД Украины с Госсекретарем США Майком Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео провел разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Как сообщает сайт Госдепартамента США, Помпео поздравил главу МИД Украины с недавним назначением на этот пост. Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям.
Также госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.
Это была первая телефонная беседа госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины, говоря о готовности РФ договариваться, отметил, что есть определенное потепление.