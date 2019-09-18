Украина Мост Метро в Киеве угрожают взорвать: первые подробности

2019-09-18 17:30 180

В среду, 18 сентября, в Киеве перекрыли движение по Мосту Метро из-за подозрительного мужчины. Гражданин стоит на мосту и угрожает устроить взрыв.

В полиции подтвердили, что получили сигнал о "подрывнике" на мосту. На место выехали специализированные подразделения. Теперь им предстоит определить серьезность угроз.

Как сообщают в группе "Киев Оперативный" в Facebook, мужчина приехал на мост на автомобиле, остановил машину, вышел из нее и теперь ходит рядом. При себе у мужчины сумка, из которой торчит какой-то прибор, а в руках у гражданина нечто похожее на пульт с кнопками. Мужчина кричит и угрожает все взорвать.