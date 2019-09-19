Украина НАБУ открыло дело против главы Нацбанка Смолия - спрятал 18 млн грн

2019-09-19 15:45 105

Сегодня стало известно, что НАБУ открыло дело против главы Нацбанка Якова Смолия по факту декларирования недостоверной информации за 2015-2017 годы.

Как сообщает "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, установлено, что Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава НБУ не указал информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его жены. Отмечается, что общая сумма недостоверных сведений составляет более 18 млн грн.

Напомним, 12 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о выявлении недостоверной информации в декларациях председателя Нацбанка Украины и трех чиновников. Позже сообщилось, что глава Нацбанка не был уведомлен НАБУ о результатах проверки его деклараций

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