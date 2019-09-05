Экономика Стало известно, зачем на следующей неделе в Киев приедет миссия МВФ

2019-09-06 13:16 324

Нацбанк Украины ожидает приезд миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.

"Мы ожидаем приезда Миссии на следующей неделе", - сообщил на брифинге в столице председатель НБУ Яков Смолий.

По его словам, в ходе визита будет обсуждаться новая программа сотрудничества, то есть ее срок, объем и др.

Напомним, перед тем с трибуны Верховной Рады премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина будет вести переговоры с МВФ о новой трех-четырехлетней программе сотрудничества.

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Также ранее стало известно, что миссия МВФ прибудет в Украину для начала переговоров о подписании новой кредитной программы сразу после того, как будет сформировано новое правительство и оно определится с приоритетами своей работы.

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, Кабинета министров и правоохранительных органов 2 сентября премьер Гончарук заявлял, что одним из приоритетных вопросов на следующие несколько недель будет подготовка к встрече с миссией МВФ.