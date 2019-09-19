Политика Рада одобрила законопроект Зеленского о реформе Генпрокуратуры - что изменится

2019-09-19 12:44 252

Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект №1032 президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. За документ проголосовали 259 нардепов.

Закон дает право генпрокурору определить порядок аттестации прокуроров. Если лицо не пройдет специальную проверку или не даст согласие на проведение такой - его должны немедленно уволить.Так, прокуроров и следователей смогут перевести в Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры в случае успешного прохождения аттестации. Аттестация не коснется генпрокурора и прокуроров на админдолжностях; прокуроров САП; назначенных на должности первого заместителя и заместителя генпрокурора с 30 августа 2019 года. А до 1 сентября 2021 генпрокурору предоставят временное право утвердить порядок отбора на занятие вакантной должности прокурора.

Документ в частности предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур. Также предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения. Предлагается уменьшить максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставить генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.

Будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры, преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.

Прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Аттестация будет включать экзамен и собеседование. Лица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности.

До 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Устанавливается, что генпрокурор утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями, определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров, назначает лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры), определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства, определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам производства и при наличии законных оснований о наложении на него дисциплинарного взыскания или решении о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

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