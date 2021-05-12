Политика Виктор Медведчук пришел в Генпрокуратуру. Там ему должны вручить подозрение

2021-05-12 16:40

В среду, 12 мая, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которому днем ранее объявили о подозрении в государственной измене, явился в Генпрокуратуру, чтобы принять участие в следственных действиях.

Медведчук заявил о давлении на него, он отрицает все обвинения, и заявил о готовности к любому сценарию и не боится ничего.

На входе в прокуратуру он заявил журналистам о незаконности уголовного преследования.

"Когда узнали, что проходят обыски, мы с утра выехали и вернулись назад. Я не собираюсь скрываться ни от кого, готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины. И считаю, что на сегодняшний день все, что делается, это результат политических репрессий. Давление на меня, как на главу политсовета партии, человека, который осуществляет деятельность, которая по тем или иным причинам не подходит власти. Я готов к любому исходу, но считаю, что все это незаконно", – сказал Медведчук.

На вопрос о подозрении в захвате газових месторождений в районе оккупированного Крыма, он ответил: "Я не знаю, что это за месторождения и никакого отношения к ним не имею".

В Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

Напомним, о намерении явиться в Генпрокуратуру адвокаты Медведчука сообщили ранее днем 12 мая.