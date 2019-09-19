Политика Рада приняла два закона о введении единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физлиц

2019-09-19 18:30 219

Согласно принятым Верховной Радой законам, новая форма подачи отчетности в части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц будет введена с 1 января 2021 года.



Верховная Рада 19 сентября приняла два закона, согласно которым будет введена единая отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент "ГОРДОН".

За законопроекты №1057 "О внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" и №1072 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" в целом проголосовали по 335 народных депутатов.

Документы предусматривают новую единую отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 1 января 2021 года.

В пресс-службе Министерства финансов Украины отметили, что новая форма является "более унифицированной с единственным установленным сроком подачи".

Документы призваны обеспечить реализацию налоговой реформы, в части "упрощения и унификации процедур заполнения и подачи налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы".

"В большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам. Поэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности, которые сегодня подаются субъектами хозяйствования – налоговыми агентами и страхователями (предприятия и самозанятые лица, использующие труд наемных работников) в разные сроки (отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма № 1ДФ – ежеквартально). Объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков – страхователей и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности", – заявили в Минфине.

Законы предусматривают упрощение подачи отчетности по ЕСВ для физических лиц – предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность: сведения о начислении, исчислении и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации).

Также для физлиц – плательщиков единого налога предусмотрена подача отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Для страхователей (предприятий и самозанятых лиц, использующих труд наемных работников) вводится квартальная отчетность по НДФЛ и ЕСВ с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

"Реализация законов поспособствует упрощение условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности", – резюмировали в министерстве.



