Политика Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности

2019-09-19 22:00 357

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон об импичменте президента Украины

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поставил свою подпись под законом №1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)». Об говорится на официальном сайте парламента.

Теперь подписать закон должен президент Владимир Зеленский.

В соответствии с ним, парламент имеет право отстранить главу государства от своей должности, если тот совершил государственную измену или иное преступление.

Если в повестку дня парламента будет внесен вопрос об инициировании импичмента, то депутаты должны будут создать специальную временную следственную комиссию, которая займется расследованием факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

В свою очередь, глава государства имеет право в случае начала процедуры импичмента заручиться поддержкой юридических защитников.

После того, как народные депутаты примут решение об обвинении президента в преступлении, парламент должен будет обратиться в Конституционный и Верховный суды, которые, в свою очередь, должны подтвердить, что парламент действовал с соблюдением конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте, а также о том, что преступления, в которых обвиняют президента, содержат признаки госизмены или иного преступления. Только после этого Верховная Рада принимает решение о смещении президента с поста в порядке импичмента.