Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон об импичменте президента Украины
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поставил свою подпись под законом №1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)». Об говорится на официальном сайте парламента.
Теперь подписать закон должен президент Владимир Зеленский.
В соответствии с ним, парламент имеет право отстранить главу государства от своей должности, если тот совершил государственную измену или иное преступление.
Если в повестку дня парламента будет внесен вопрос об инициировании импичмента, то депутаты должны будут создать специальную временную следственную комиссию, которая займется расследованием факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.
В свою очередь, глава государства имеет право в случае начала процедуры импичмента заручиться поддержкой юридических защитников.
Для того, чтобы решение об импичменте было принятым, за него должны проголосовать не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.