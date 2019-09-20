Политика В Кабмине Гончарука раскрыли важный нюанс будущей земельной реформы

2019-09-20 18:29 117

В Кабмине Гончарука признают, что для полноценного запуска рынка земель еще нужно узнать кто контролирует украинские земли.

"Рынок есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь Не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец", - рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его мнению, в первую очередь нужно понять кто является конечными владельцами земли. Министр отметил, что компании, которые арендуют сотни тысяч гектаров украинских земель, могут быть с украинским названием, вопрос только в том, кто их владельцы.

"Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать", - отметил Милованов.