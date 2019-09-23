Украина В ближайшие дни в Украине сильно похолодает - ожидаются заморозки

2019-09-23 11:42 378

В ГосЧС предупредили украинцев: в течение ближайших дней в стране ожидаются заморозки.

Сегодня, 23 сентября, на севере Украины на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов (І уровень опасности).

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ночью 24 сентября в северных и восточных областях страны ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов (II уровень опасности, оранжевый), в Полтавской и Черкасской областях - заморозки на поверхности почвы от 0 до -4 градусов (І уровень опасности, желтый).

Также ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях возможны заморозки в воздухе от 0 до -3 ° (II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях - заморозки на почве от 0 до -5 градусов (І уровень опасности, желтый).