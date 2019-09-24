Украина В СНБО озвучили решение по санкциям против телеканалов NewsOne и 112

2019-09-24 14:12 690

Совет нацбезопасности и обороны заявляет, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.

Как сообщили в СНБО в ответ на информационный запрос "Українських Новин", постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сказано в ответе СНБО.

Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.

Напомним, 4 октября 2018 г. Рада приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении вещателей телеканалов "112 Украина" и NewsOne. В Европарламенте начался сбор подписей под обращением к Верховной Раде с призывом пересмотреть решение об обращении к СНБО по вопросу введения санкций по отношению к телеканалам "112 Украина" и NewsOne.

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В СНБО озвучили решение по санкциям против телеканалов NewsOne и 112 2019-09-24 14:12 690
фото Біля Львова будують на 30 гектарах парк Древній Звенигород 2019-09-24 14:07 312
Стало известно, где именно пройдет пробная перепись населения 2019-09-24 11:14 459

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