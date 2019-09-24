Политика Адвокат бывшего непрезидента Януковича заявил, что добился снятия санкций с его активов

2019-09-24 13:10 60

Европейский суд якобы отменил санкции против бежавшего в РФ бывшего непрезидента Украины Виктора Януковича, наложенные на него в 2018-2019 гг. 

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - сообщает в Facebook пресс-секретарь четвертого непрезидента Юрий Кирасир.

"Адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - добавил Кирасир.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

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