Политика Волкер: РФ не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений

2019-09-24 21:30 195

Дипломат отметил, если РФ создаст условия в сфере безопасности, то у Украины появляются обязательства

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Курт Волкер заявил, что Российская Федерация не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений.

По его словам, минские соглашения определяют, что Украина восстановит контроль над признанной границей с Россией.

"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - отметил дипломат.

Также он добавил, что если РФ создаст условия в сфере безопасности, то у Украины появляются некоторые обязательства.

"Обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных групп, вывод иностранных, то есть российских, вооруженных сил. Если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства. Местные выборы, особый статус для территории, амнистия. Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса", - заявил Волкер.

Также Волкер считает, что минские соглашения - единственное решение, при котором российские власти признают, что речь идет о территории Украины.

"Я не верю, что минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", - сказал дипломат.

Кроме того, представитель США отметил, что РФ подписала соглашения, однако не выполняет их.

"Не думаю, что проблема в соглашениях. Проблема в принятии Россией ответственности за их выполнение. Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", - добавил он.