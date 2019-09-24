Украина Полиция напомнила, когда и где нужно включать ближний свет или ходовые огни

2019-09-27 09:12 243

Со следующего вторника, 1 октября, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар во время движения вне населенных пунктов. Об этом напоминает патрульная полиция Харьковской области в Facebook.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Обращаем внимание, что речь идет не о габаритных огнях, а о ближнем свете. В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование предусмотрен штраф.