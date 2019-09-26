Украина «Слуги народа» запретят то, чем пользуются все украинцы: грозит штраф

2019-09-26 18:00 405

 

Депутаты партии «Слуга народа» предлагают запретить реализацию пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксо-разлагаемых (оксо-биоразлагаемых) пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года

Некоторые виды пакетов могут оказаться вне закона, за их реализацию предлагают штрафовать, об этом пишет Politeka.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

«Основной альтернативой пластиковым пакетам в мире являются биоразлагаемые пакеты. Однако недостаточное законодательное регулирование в Украине стало причиной коллизии, когда потребители вводятся в заблуждение, считая, что пакет, который они покупают, не вредит окружающей среде», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что разложение оксо-биоразлагаемого пакета создает миллионы микроскопических частиц пластика, которые никуда не пропадают, поэтому продвижение таких пакетов под видом «экологически чистых» это обман украинских потребителей.

Ранее сообщалось, что украинским нардепам грозят крупные штрафы за голосование вместо соседа в Верховной Раде.

На рассмотрение парламента был внесен законопроект №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». Его текст опубликован на сайте Рады. Автором законопроекта стал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

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